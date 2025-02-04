Україна планує побудувати продовольчий хаб в Єгипті

Україна вивчає можливість створення продовольчого хабу в Єгипті на Суецькому каналі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Представники України оглянули портову інфраструктуру та локації, де український бізнес може розмістити свої потужності – елеватори, логістичні центри, складські приміщення.

"Українська продукція має виходити на африканські ринки з доданою вартістю. Це дасть можливість зайти на внутрішній ринок Єгипту та експортувати вже готову продукцію – борошно, макарони, інші харчові продукти – до країн, з якими Єгипет має зону вільної торгівлі", - зазначив очільник Мінагро Віталій Коваль.

Економічна зона Суецького каналу (SCZone) дозволяє створювати виробничі майданчики та індустріальні зони з податковими та митними пільгами, використовувати спрощені механізми реєстрації та митного оформлення, отримати доступ до понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.

Нагадаємо:

У 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 млрд доларів. Це другий показник за всю історію України.