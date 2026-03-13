Трудові договори водіїв вантажівок перевірятимуть автоматично

Укртрансбезпека тестує автоматичну перевірку працевлаштування водіїв у інформаційній системі – це має мінімізувати фіктивні трудові відносини.

Про це Укртрансбезпека повідомляє у Телеграм.

Укртрансбезпека за підтримки Міністерства розвитку громад та територій тестування автоматичної перевірки працевлаштування водіїв у Єдиному комплексі інформаційних систем. Дані водія в ліцензійній справі перевізника автоматично звірятимуться з інформацією Державної податкової служби.

Перевірка стосується водіїв вантажного транспорту та тих, хто здійснює пасажирські перевезення.

Наразі завершуються технічні налаштування, орієнтовна дата доступності перевірки — з 16 березня.

Після запуску оновлення підтверджене працевлаштування стане обов'язковою умовою для здійснення перевезень для ліцензіатів, зазначено у повідомленні.

Офіційне працевлаштування (трудовий договір) є обов'язковим відповідно до ліцензійних умов для перевізників.

Оновлення дозволить забезпечити рівні конкурентні умови для роботи легальних перевізників, підвищити прозорість ринку перевезень та мінімізувати фіктивні трудові відносини, запевняє Укртрансбезпека.

З 16 березня у особистому кабінеті перевізнику буде доступна інформація про офіційне працевлаштування водія.

Укртрансбезпека радить перевізникам в особистому кабінеті в ЄКІС перевірити дані всіх водіїв — чи всі внесені водії є офіційно працевлаштованими. Якщо ні, то оформити водіїв відповідно до чинного законодавства.

"Закликаємо перевізників забезпечити коректну інформацію в ліцензійних справах, адже це оновлення напряму впливатиме на подальше виконання перевезень пасажирів та вантажів", – говориться у повідомленні.

Раніше ДСБТ "Укртрансбезпека" повідомила про оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Це частина оновлення цифрових сервісів, яке спрощує логістику та зменшує бюрократичне навантаження для бізнесу.

Мінрозвитку запустило Transport Data Hub – нову платформу для аналізу даних у сфері транспорту, мобільності та логістики.