Мошенничество с дронами для военных: АРМА разыскало активы подозреваемых

Национальное агентство по менеджменту и розыску активов отыскало активы фигурантов уголовного производства, которые завладели средствами и имуществом волонтеров.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

"По данным следствия, которое осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины, участники организованной преступной группы, прикрываясь поставкой дронов для Вооруженных Сил Украины, завладели средствами и имуществом волонтеров. Общая сумма ущерба, согласно материалам уголовного производства, превышает 10,7 млн грн", - говорится в сообщении.

На запрос правоохранительного органа АРМА осуществило розыск активов фигурантов этого уголовного производства.

Работники департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили 11 объектов жилой и коммерческой недвижимости, 11 земельных участков, 10 люксовых автомобилей. А также - доли в уставных капиталах предприятий на более 18 млн грн, средства в банках на более 22 млн грн и почти $10 000 (в эквиваленте) и имущественные права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы.

"Расследование продолжается и находится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Информация о разысканном имуществе уже передана правоохранительным органам для решения вопроса о наложении ареста на эти активы", - говорится в сообщении.

Между тем работники АРМА продолжают работу по выявлению активов фигурантов дела за пределами Украины.

Напомним:

Правоохранители ликвидировали организованную преступную группу мошенников, которая не поставила для ВСУ более 100 дронов стоимостью почти 11 млн грн.

Ранее сообщалось, что правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА, такую сумму мошенникам перечислило 92 потерпевших.

Подозреваемые создавали видимость осуществления реальной хозяйственной деятельности по поставке квадрокоптеров, предлагая их по цене ниже рыночной на 20-30%. Но оплату за товар покупатели должны были осуществлять сразу в полном размере на ФЛП. В дальнейшем эти деньги перечислялись не по назначению.

"Украинская правда" писала об этой мошеннической схеме. Подробнее читайте в материале " Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам".