"Укрпочта" предупредила о мошеннической рассылке от якобы их имени
У "Укрпочты" единственный официальный сайт - ukrposhta.ua. Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Получите подобное - не нажимайте и не переходите. Не вводите свои данные и не передавайте их посторонним лицам", - отмечает "Укрпочта".
"Позаботьтесь, пожалуйста, о своей информационной безопасности и предупредите близких", - добавили в компании.
Напомним:
Госспецсвязи предупредило о новой мошеннической схеме под видом службы поддержки Facebook. Мошенники выманивают у пользователей данные и взламывают аккаунты.