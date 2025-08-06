"Укрпочта" предупредила о мошеннической рассылке от якобы их имени

У "Укрпочты" единственный официальный сайт - ukrposhta.ua. Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Получите подобное - не нажимайте и не переходите. Не вводите свои данные и не передавайте их посторонним лицам", - отмечает "Укрпочта".

"Позаботьтесь, пожалуйста, о своей информационной безопасности и предупредите близких", - добавили в компании.

Напомним:

Госспецсвязи предупредило о новой мошеннической схеме под видом службы поддержки Facebook. Мошенники выманивают у пользователей данные и взламывают аккаунты.