У прифронтових регіонах різко зменшилась кількість відгуків на вакансії

У Прифронтових регіонах зростають запити від роботодавців, але падає кількість відгуків на вакансії.

Про це йдеться у дослідженні OLX-робота.

До аналізу OLX-робота взяла Запорізьку, Харківську, Сумську, Херсонську та Миколаївську області.

Найбільше оголошень у прифронтових областях було на посаду продавця.

Порівняно з травнем 2025, запит на кандидатів зріс на +2%. Медіана зарплат по областям: 16,3 тис. грн у Херсонській, 16 тис. грн у Харківській, 15,7 тис. грн у Запорізькій, 15 тис. грн у Миколаївській, 14,5 тис. грн у Сумській.

На другому місці – водії. Найвищу медіанну зарплату водіям пропонують у Харківській області – 32,5 тис. грн, а у Херсонській – 30 тис. грн. У Сумській, Запорізькій та Миколаївській водіям пропонують медіанні 27,5 тис. грн.

Популярною серед роботодавців є вакансія різноробочого. Найбільш активно їх шукають у Харківській області, медіанна заробітна плата у травні 2026 – 22,5 тис. грн (найвищий показник серед прифронтових регіонів). Близько 21 тис. грн готові платити у Запорізькій області, а у Миколаївській та Сумській показник на рівні 20 тис. грн.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях роботодавці також активно шукали кухарів. У Миколаївській та Запорізькій медіанна зарплата на рівні 18,5-19 тис. грн, а у Херсонській – 15 тис. грн.

Серед інших професій, на які фіксуємо велику кількість оголошень: вантажник, бариста, продавець-консультант, автослюсар, охоронець.

Кількість відгуків на вакансію продавця є найвищою (як і кількість оголошень), однак порівняно з минулим роком вона менша на 20%. Також рідше почали відгукуватись на посади будівельника (-22%), швачки (-21%), автослюсара (-18%), продавця-консультанта (-17%).

Більше відгуків зафіксували на пропозиції роботи різноробочим (+14%), бариста (+13%), касира (+12%), водія (+3%).

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