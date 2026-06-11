СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого

Українська правда

Служба безпеки України затримала бізнесмена Василя Веселого.

Джерело: джерела "Української правди"

Нагадаємо, "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

Наприкінці 2024-ого року УП опублікувала розслідування у якому розповіла, як офіс президента ймовірно організував зняття арешту (через зв'язки з росіянами) з "Карпатнафтохім" в обмін на ймовірно безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

За інформацією співрозмовників УП у податковій, за 20 років Андрій Веселий офіційно отримав 1 874 323 гривні доходів і ще 2 281 539 гривень отримав як ФОП.

Однак це не завадило йому стати співвласником одного з найбільших в Україні комплексів з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, яке має в обігу мільярди гривень.

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.