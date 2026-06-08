Кожна п'ята українська компанія завершила 2025 рік у збитку

Майже 8 із 10 українських компаній, які подали фінансову звітність за 2025 рік і увійшли до аналізу, завершили рік із прибутком.

Це підрахували аналітики з "Опендатабот".

За їх даними, прибутковими були 173 510 компаній, або 78% проаналізованих бізнесів. Ще 45 752 компанії, або 21%, спрацювали у збиток, а 3 005 підприємств завершили рік фактично в нуль.

Найбільша частка прибуткових компаній була серед середнього бізнесу з виторгом від 100 млн до 1 млрд грн – 89%. Серед великих компаній із виторгом понад 1 млрд грн прибуток отримали 86%, серед малого бізнесу з виторгом до 100 млн грн – 77%.

Рейтинг: "Опендатабот"

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало "Укргідроенерго" – 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли "Укрнафта" з 16,05 млрд грн та "Енергоатом" з 11,85 млрд грн.

Нагадаємо:

В Україні зафіксовано майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік.