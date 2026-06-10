До переліку лауреатів премії "УП 100. Бізнес" увійшов Владислав Бельбас

Незалежні експерти спільно з "Економічною правдою" обрали лауреатів премії "УП 100. Бізнес", в якій представлені підприємці, які власним прикладом довели, що в Україні можливо вести бізнес, не порушуючи закону, і досягати успіху, роблячи вагомий соціальний внесок у розвиток держави. Один з лауреатів – директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Владислав – один із найбільш відомих менеджерів української оборонної промисловості нового покоління. Свою кар'єру будував на перетині машинобудування, міжнародної торгівлі та оборонно-промислового комплексу. Працював у автомобільній галузі, зокрема в Hyundai, а також обіймав керівні посади у державному "Спецтехноекспорт", де відповідав за міжнародні контракти та розвиток військово-технічного співробітництва.

З 2020 року очолює "Українську бронетехніку" – одного з найбільших приватних виробників озброєння та військової техніки в Україні. Під його керівництвом компанія суттєво розширила виробництво броньованих автомобілів, мінометів, боєприпасів та інших зразків озброєння. Саме в цей період підприємство стало одним із ключових постачальників техніки для Сил оборони, а також почало реалізовувати масштабні проєкти з локалізації та спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами.

Як керівника Бельбаса характеризує прагматичний підхід до розвитку оборонного бізнесу. Він послідовно виступає за збільшення ролі приватного сектору в оборонній промисловості, розвиток конкуренції та створення довгострокових механізмів фінансування виробників озброєння.

Після початку великої війни роль Бельбаса як управлінця суттєво зросла. Йому довелося вирішувати складні завдання з релокації виробництва, забезпечення безперервної роботи підприємств та нарощування випуску продукції в умовах постійної загрози російських ударів. "Ми знаходили GPS-маячки на вантажівках, які привозять боєприпаси та деталі. Як вони туди потрапляють – невідомо", – ділився викликами з ЕП Бельбас.

Сьогодні він вважається одним із найвпливовіших представників українського оборонного сектору. Його діяльність поєднує досвід державного управління, міжнародної співпраці та приватного підприємництва.

Хто ще увійшов до сотні лауреатів премії "УП 100. Бізнес"? Приходь на захід 17 червня і дізнайся!