Після ударів РФ знеструмлені споживачі у п’яти областях

Після російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру вранці зафіксували нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", -йдеться у повідомленні.

Компанія закликала сьогодні перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 17:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радять стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо:

Від вечора 22 червня ППО знешкодила 118 зі 135 безпілотників, якими Росія атакувала Україну, але є і влучання. Вранці 23 червня ворожа атака триває.