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Санкційні ризики підіймають ціни на нафту на найбільшому ринку США

Олексій Артемчук — 15 січня, 09:27
Санкційні ризики підіймають ціни на нафту на найбільшому ринку США
Getty Images

Побоювання, що нафтові санкції призведуть до скорочення постачання з Росії та Ірану, порушують звичні цінові моделі на ринку нафти на узбережжі Мексиканської затоки США, де розташований найбільший в країні центр нафтопереробки.

Про це пише Bloomberg,

Ціна низькоякісної важкої нафти, яка зазвичай торгується зі знижкою до більш легкої пермської нафти, зростає на побоюваннях нових санкцій.

Високоякісна нафта з Пермського басейну котирується з найменшою премією до важкої сірчистої канадської нафти з Колд Лейк з березня 2022 року. Різниця, яка зараз становить $4,25, скоротилася після того, як США посилили санкції проти Росії, а порти в Китаї посилили контроль за дотриманням вимог, відмовляючи суднам, що потрапили до списку санкцій США, обмежуючи поставки з таких країн, як Іран.

За словами учасників ринку, падіння цін настільки різке, що виробники палива на узбережжі Мексиканської затоки починають закуповувати більше легкої нафти.

США нафта

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Санкційні ризики підіймають ціни на нафту на найбільшому ринку США
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