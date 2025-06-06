Рух поїздів через пошкоджену атакою ділянку на Київщині планують відновити до кінця доби
Роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планується закінчити до кінця поточної доби.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
У цей час поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки на станції Видубичі).
"У зв’язку з цим можливі незначні затримки", – наголосили в УЗ.
Курсуватимуть до/з станції Підгірці:
№6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка)
№6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ)
№6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).
Вранці 6 червня УЗ повідомляла, що обстрілом пошкоджено колії на Київщині, тому низка поїздів курсували із затримкою до 90 хвилин.
Нагадаємо:
Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.
Усі поїзди Kyiv City Express курсують за розкладом.