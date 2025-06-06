Рух поїздів через пошкоджену атакою ділянку на Київщині планують відновити до кінця доби

Роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планується закінчити до кінця поточної доби.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У цей час поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки на станції Видубичі).

"У зв’язку з цим можливі незначні затримки", – наголосили в УЗ.

Курсуватимуть до/з станції Підгірці:

№6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка)

№6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ)

№6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).

Вранці 6 червня УЗ повідомляла, що обстрілом пошкоджено колії на Київщині, тому низка поїздів курсували із затримкою до 90 хвилин.

Нагадаємо:

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.

Усі поїзди Kyiv City Express курсують за розкладом.