Движение поездов через поврежденный атакой участок на Киевщине планируют восстановить до конца суток

Работы по восстановлению поврежденного в результате вражеской атаки железнодорожного участка в Киевской области планируется закончить до конца текущих суток.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи).

"В связи с этим возможны незначительные задержки", - отметили в УЗ.

Будут курсировать до/с станции Подгорцы:

№6702/01 - по маршруту Подгорцы - Мироновка (вместо Киев - Мироновка)

№6724/23 - по маршруту Мироновка - Подгорцы (вместо Мироновка - Киев)

№6704/03 - маршрутом Подгорцы - Мироновка (вместо Киев-Волынский - Мироновка).

Утром 6 июня УЗ сообщала, чтообстрелом повреждены пути на Киевщине, поэтому ряд поездов курсировали с задержкой до 90 минут.

Напомним:

В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.

Все поезда Kyiv City Express курсируют по расписанию.