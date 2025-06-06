Движение поездов через поврежденный атакой участок на Киевщине планируют восстановить до конца суток
Работы по восстановлению поврежденного в результате вражеской атаки железнодорожного участка в Киевской области планируется закончить до конца текущих суток.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи).
"В связи с этим возможны незначительные задержки", - отметили в УЗ.
Будут курсировать до/с станции Подгорцы:
№6702/01 - по маршруту Подгорцы - Мироновка (вместо Киев - Мироновка)
№6724/23 - по маршруту Мироновка - Подгорцы (вместо Мироновка - Киев)
№6704/03 - маршрутом Подгорцы - Мироновка (вместо Киев-Волынский - Мироновка).
Утром 6 июня УЗ сообщала, чтообстрелом повреждены пути на Киевщине, поэтому ряд поездов курсировали с задержкой до 90 минут.
Напомним:
В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.
Все поезда Kyiv City Express курсируют по расписанию.