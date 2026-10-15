Розширення програми "СвітлоДім": у Мінвідновлення розповіли деталі

Уряд розширив держпрограму підтримки СвітлоДім: від ста до трьох сотень тисяч гривень на автономні джерела електроенергії тепер можна отримати на багатоквартирні будинки у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

Про це інформує Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту.

Йдеться про часткову компенсацію вартості акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, блоків керування високовольтними батареями та генераторів різних типів залежно від поверховості багатоквартирного будинку.

Якщо генератор у будинку вже є, допомогу можна спрямувати на інші потреби. Наприклад, резервне живлення ліфтів.

Якщо у будинку до 6 поверхів — можна отримати 100 тисяч гривень, 7-16 поверхів — 200 тисяч, понад 17 поверхів, а також для будинків із прибудованими, вбудованими, даховими котельнями та для будинків від 4 до 16 поверхів (включно), в яких 3 і більше під'їздів — 300 тисяч.

"Окрім розширення географії, Уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми задля зручності та оперативності опрацювання документів", – зауважили у міністерстві.

Для отримання допомоги необхідно відкрити окремий поточний рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів програми.

Подати заявку на участь у програмі від імені співвласників будинків можуть ОСББ, управителі та житлово-будівельні і обслуговуючі кооперативи на офіційному сайті та у Дії.

Для цього слід авторизуватись у Дії як представник юридичної особи, обрати тип заявника (ОСББ, управитель або житлово-будівельний/обслуговуючий кооператив), вказати адресу будинку, кількість поверхів, додати документ, що це підтверджує.

"Оберіть, на що плануєте витратити допомогу і її розмір. Якщо вже є договори на обладнання — додайте їх також. Вкажіть номер банківського рахунку зі спеціальним режимом і назву банку, де його відкрито. Підтвердьте згоду з умовами програми та підпишіть заявку", – пояснили у відомстві.

Наразі фінансування отримав 2977 багатоквартирний будинок на загальну суму близько 752 млн грн. Із них понад 1500 будинків – у місті Києві, понад 1000 будинків – у Київській області, понад 400 будинків – у місті Харків та Харківській області.

"Вже понад 600 млн грн перераховано постачальникам як оплату за обладнання для будинків", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше про розширення програми держдопомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання.