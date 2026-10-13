Автономне живлення в багатоквартирних будинках: уряд розширив держпрограму

Уряд розширив програму держдопомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках: вона запрацює ще в чотирьох областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Програма, яка раніше була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині, тепер працюватиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, розповів він.

Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.

Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв'язку та ліфтів у разі відключень.

"Окрім розширення географії, уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми", – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання.