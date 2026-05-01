Податкова попереджає про нову хвилю фейкових розсилок нібито від їхнього імені

Державна податкова служба повідомила про нову хвилю розсилок фейкових листів від нібито їхнього імені.

Про це йдеться на сайті ДПС.

"Платники податків масово отримують електронні листи, які нібито надходять від Державної податкової служби України. У темі таких листів зазначається про "розбіжності у звітності", однак насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби", – наголосили в податковій.

Підкреслюється, що такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять шкідливі вкладення або посилання. Їх відкриття може призвести до зараження комп'ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів.

"Наголошуємо: усі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта – [email protected]. Якщо лист надійшов з іншого домену – це є ознакою підробки", – йдеться в повідомленні.

Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr, у яких може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу.

В ДПС закликали дотримуватися базових правил кібергігієни:

- не відкривати підозрілі файли,

- уважно перевіряти адресу відправника та не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

В середині квітня фіксувалось поширення шахрайських електронних листів, які імітують офіційну розсилку Національного агентства з питань запобігання корупції.