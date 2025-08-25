Російську транспортну компанію "Волга-Днепр" забирають "під крило" держави

Активи російської групи "Волга-Днепр" найближчим часом можуть перейти під контроль держави.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

"Є що забирати батьківщині. Якщо батьківщина каже, що компанія має піти на службу батьківщині, то ну все: націоналізація, конфіскація, справедлива угода, будь-яка форма", – цитує видання засновника і екс-власника компанії Олексія Ісайкіна.

Ісайкін зазначив, що група "становить інтерес для тих, хто потребує послуг її профілю". Зокрема, за його словами, затребуваність можливостей перевізника для держави було підтверджено партнерством з урядом Москви.

За словами джерел "Коммерсанта" в компанії, співробітників "Волги-Днепра" повідомили, що питання про передачу всіх активів групи, включно з техцентрами, новим власникам вирішиться в найближчі місяці.

Близький до керівництва компанії співрозмовник зазначив, що таку ймовірність обговорюють із зими, після того, як в офісі авіакомпанії відбулися обшуки, а колишнього співвласника, бізнес-партнера Ісайкіна Сергія Шкляника викликали "на бесіду" до слідчого комітету.

Інше джерело повідомило, що Ісайкін очікує позову Генпрокуратури і примусового звернення його активів у дохід держави, але все ще розраховує на комерційну угоду.

У авіакомпанії "Волга-Дніпро" сертифікати льотної придатності зберігають три літаки Ан-124-100 ("Руслани") і п'ять Іл-76. У "Антрана", що входить до групи, в сертифікаті експлуатанта два Ан-12. У AirBridgeCargo, що належить групі, на кінець 2024 року, за даними звітності, на зберіганні було 14 Boeing, зазначає видання.

Читайте також:

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації літака АН-124 "Руслан", що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр".

Вантажний літак перебуває у аеропорту Торонто-Пірсон. Він не має змоги залишити його після того, як Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що в українському АТ "Антонов" очікують, що передача російського вантажного літака почнеться у 2025 році.