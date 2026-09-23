Митниця попередила про можливі затримки під час оформлення транзиту

Митниця попередила про можливі затримки під час оформлення та обробки транзитних операцій через тимчасові технічні труднощі з обміном повідомленнями в комп'ютиризованій системі NCTS з митницями інших країн.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Митниця повідомляє про "тимчасові технічні труднощі" під час обміну електронними повідомленнями в системі з митними адміністраціями інших країн.

"У зв'язку з цим можуть виникати затримки під час оформлення та обробки транзитних операцій", – говориться у повідомленні.

Нова комп'ютеризована транзитна система (New Computerized Transit System – NCTS) – це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту. Вона доступна лише для країн-учасниць Конвенції.

NCTS пов'язує митні служби в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними для контролю за транзитними переміщеннями.

"Фахівці Держмитслужби працюють над усуненням причин виникнення проблеми та якнайшвидшим відновленням обміну електронними повідомленнями", – говориться у повідомленні.

Суб'єктів транзитних операцій просять враховувати зазначену інформацію під час планування переміщень товарів за процедурою спільного транзиту.

У разі виникнення проблемних питань під час здійснення транзитних операцій радимо звертатися до служби підтримки Держмитслужби.

Доповнено: Зголом Державна митна служба України повідила про відновлення обміну електронними повідомленнями в рамках NCTS з митними адміністраціями інших країн.

"Наразі обмін повідомленнями здійснюється у штатному режимі", – говориться у новому повідомленні.