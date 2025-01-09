БЕБ викрило у несплаті податків компанії, пов'язані з контрабандистом Альперіним

Бюро економічної безпеки викрило групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство не називає фігурантів справи. За даними ЕП, йдеться про компанії, зокрема про одеський термінал "Олімпекс Купе", який пов'язаний з підсанкційним "королем контрабанди" Вадимом Альперіним. Термінал фігурує у схемі нелегального експорту "чорного зерна".

Як зазначає БЕБ, підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Вони входять до складу холдингу, що є резидентом ОАЕ, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості інвестиційним фондам США, йдеться у повідомленні БЕБ.

Службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування, заявляє слідство. Зокрема, за даними податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за т, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн.

Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.

У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток, заявило БЕБ.

Під час обшуків на території зернового термінала детективи вилучили документацію, "що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції".

БЕБ повідомило, що службові особи та представники згадуваних компаній всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, «серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист», йдеться у повідомленні.

БЕБ нагадало, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України викрило одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах.