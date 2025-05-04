Россияне обстреляли Dream Town
В результате ночной атаки россиян на столицу, был поврежден ТРЦ Dream Town на Оболони.
Об этом говорится в заметке председателя Оболонской в городе Киеве государственной администрации.
Российские дроны атаковали Оболонский район Киева, в результате чего, в частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town).
По словам, владельца ТРЦ Гарика Корогодского, пострадавших среди работников нет. Он отметил, что 80% бизнесов возобновили работу в ТРЦ.
На фотографиях Национальной полиции Украины видно уничтоженные автомобили на парковке возле ТРЦ и поврежденный фасад самого здания.
В самом Dream Town отметили, что ТРЦ продолжит работу, но открытыми будут только несколько магазинов.
Сегодня в Dream Berry работают магазины Сильпо, COMFY, JYSK, Фокстрот и Sport Life. О возобновлении работы других магазинов и заведений мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении.
В то же время Dream Yellow работает в обычном режиме.
Напомним:
В Киеве в результате падения обломков вражеских дронов произошли пожары, пострадали двое детей и три женщины.