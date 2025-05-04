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Россияне обстреляли Dream Town

Владимир Туник-Фриз — 4 мая, 10:25
Россияне обстреляли Dream Town
Національна поліція

В результате ночной атаки россиян на столицу, был поврежден ТРЦ Dream Town на Оболони.

Об этом говорится в заметке председателя Оболонской в городе Киеве государственной администрации.

Российские дроны атаковали Оболонский район Киева, в результате чего, в частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town).

По словам, владельца ТРЦ Гарика Корогодского, пострадавших среди работников нет. Он отметил, что 80% бизнесов возобновили работу в ТРЦ.

На фотографиях Национальной полиции Украины видно уничтоженные автомобили на парковке возле ТРЦ и поврежденный фасад самого здания.

В самом Dream Town отметили, что ТРЦ продолжит работу, но открытыми будут только несколько магазинов.

Сегодня в Dream Berry работают магазины Сильпо, COMFY, JYSK, Фокстрот и Sport Life. О возобновлении работы других магазинов и заведений мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении.

В то же время Dream Yellow работает в обычном режиме.

Напомним:

В Киеве в результате падения обломков вражеских дронов произошли пожары, пострадали двое детей и три женщины.

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