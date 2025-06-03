Российские войска уничтожили элеватор одного из крупнейших агрохолдингов Украины

Российская авиабомба разрушила элеватор группы компаний Prometey, который является одним из крупнейших агрохолдингов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании 3 июня.

Отмечается, что удар российской управляемой авиабомбой (КАБ) произошел вечером 1 июня.

На момент взрыва на объекте находились охранники. Одного из них отбросило взрывной волной, другой не пострадал. Оба выжили.

"Сам элеватор - разрушен критически. Большинство сооружений не подлежат восстановлению", - сообщили в компании.

Это уже не первый удар по инфраструктуре компании. Общие потери Prometey с начала полномасштабного вторжения превысили 1,68 млрд грн - включая прямые убытки, потерю инфраструктуры и материальных ресурсов.

Группа компаний "Прометей" является одной из крупнейших торгово-производственных объединений на юге Украины. В ее состав входят ООО "Зерноторговая компания "Прометей", ООО "Производственная компания "Прометей", ООО "Прометей-Элеватор" и другие.

Центральный торговый офис расположен в Николаеве, также открыты офисы в Киеве и в ряде областных центров.

Компания имеет элеваторы в Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях.

Напомним:

Во время массированной российской атаки в ночь на 25 мая пострадало агропредприятие в Черниговской области.

В результате ракетного удара было полностью уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, а также сортировочный цех.