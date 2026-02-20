У 2025 році в Україні зареєстрували рекордну кількість нових видавництв

У 2025 році в Україні зареєстрували 117 нових компаній і ФОП із основним видом діяльності "58.11 Видання книг", що є найвищим показником за останні п'ять років.

Про це йдеться в дослідженні від YC.Market.

Після різкого спаду у 2022 році, коли зареєстрували 43 нові видавництва проти 73 у 2021-му, ринок поступово відновлювався. У 2023 році з'явилося 83 нові компанії, у 2024-му – 87, а у 2025 році кількість реєстрацій досягла рекордного рівня за останні п'ять років, що, за даними YC.Market, свідчить про відновлення та зростання галузі.

У дослідженні також зазначається, що Київ є беззаперечним центром видавничої активності за основним ВЕД 58.11 "Видання книг": станом на середину лютого 2026 року тут зосереджено 218 суб'єктів господарювання – це найбільший показник в Україні. Після столиці йдуть Харківська область (43) та Львівська область (38), які формують найбільші регіональні кластери, хоча суттєво поступаються Києву.

Помітно нижчі показники мають Дніпропетровська область (13) та Івано-Франківська область (12). Водночас у низці регіонів зафіксовано мінімальну присутність видавничого бізнесу: Миколаївська та Донецька області – по 1, Полтавська – 2, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська і Житомирська – по 3.

Що стосується фінансових результатів, за даними YC.Market, у 2024 році найбільшу виручку серед видавців отримало Видавництво "Ранок" (Харківська область) – 750,9 млн грн. Друге місце посіла Генеза (м. Київ) із доходом 334,1 млн грн, третю позицію займає Видавництво "Фоліо" (Харківська область) з виручкою 325,9 млн грн.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року в межах державної програми "єКнига" українці придбали книжок на майже 140 мільйонів гривень, найбільше книг купили у інтернет-книгарнях.