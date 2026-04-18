Російські БпЛА атакували порт на Одещині

Цієї ночі Росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині: є ушкодження інфраструктури, але ніхто не загинув.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, а також Одеська обласна військова адміністрація.

Внаслідок атаки постраждав водій вантажного автомобіля — чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.

Пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси.

За даними міністерства, на території одного з портових операторів пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що пожежі, які виникли в результаті влучань, вже ліквідовані рятувальниками.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по українській портовій інфраструктурі та логістиці", – говориться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо:

Від вечора 17 квітня російські окупанти атакували Україну 219 безпілотниками, 190 із них сили ППО знешкодили, однак зафіксували влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Внаслідок нічної атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини без електропостачання залишилися 380 тисяч абонентів.