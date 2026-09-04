На Запоріжжі росіяни поцілили по адмінбудівлі лісництва

Ворог завдав удару по адміністративній будівлі Запорізького надлісництва: вибило всі вікна та двері, значно пошкоджено дах та вигоріли чотири кабінети.

Про це повідомили у ДП "Ліси України".

"Оскільки атака сталася до початку робочого дня, працівники не постраждали. Увесь адміністративний персонал переведено на дистанційний режим роботи", – говориться у повідомленні.

Наразі працівники лісової охорони з навколишніх лісництв, які не перебувають на чергуванні, розбирають завали та виносять уціліле обладнання.

"Ліси України" зазначає, що безпекова ситуація на підконтрольній Україні частині Запорізької області значно ускладнилася. Попри це, чотири лісництва підприємства частково продовжують здійснювати у регіоні лісогосподарську діяльність.

"Особливо важливою ця робота стає напередодні опалювального сезону, коли зростає потреба в паливній деревині. Запорізьке надлісництво забезпечує дровами 16 лікарень, близько 30 блокпостів і сотні родин у селах на півночі області", – говориться у повідомленні.

Аби мінімізувати ризики для працівників, ДП "Ліси України" забезпечило прифронтові лісництва Запорізької та Дніпропетровської областей 10-ма детекторами дронів. У працівників є сучасні рації для оперативного обміну інформацією.

За сприяння військових на мобільні телефони працівників встановилене спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє відстежувати маршрути ворожих БПЛА.

Окремий напрям підтримки стосується лісівників, які через близькість до лінії фронту переїхали у безпечніші райони області, але продовжують приїжджати і працювати у прифронтових лісах.

За роботу в громадах, віднесених до зон активних бойових дій, підприємство виплачує щомісячну надбавку у розмірі 20% до посадового окладу. Ці кошти, зокрема, допомагають покривати витрати на оренду житла після переїзду, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській ОВА повідомили, що внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення.

3-го вересня На Київщині ворог завдав ударів по заводу Coca-Cola.

Раніше Росія атакувала видобувні активи групи Нафтогаз: під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти, на яких виникли пожежі.