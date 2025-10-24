Українська правда
Росіяни знову атакували вітряну турбіну в Краматорську

Андрій Муравський — 24 жовтня, 14:35
Під час обстрілу міста Краматорськ на Донеччині російські війська поцілили вітряну турбіну.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"24 жовтня, о 10:15 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу: Російські війська завдали удару по вітряній турбіні", – написав він у Facebook.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо остаточні наслідки", – зазначив він.

Нагадаємо:

Це не перша атака росіян на цей об'єкт. Увечері 22 жовтня російські війська вже атакували вітряну турбіну в Краматорську на Донеччині.

