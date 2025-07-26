Россияне уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Каменском
Ночью 26 июля российские ракеты уничтожили торговый центр "Эпицентр" в городе Каменское Днепропетровской области.
Об этом говорится в заявлении "Эпицентра" в Facebook.
"ТЦ площадью более 11 000 м² был полностью уничтожен. Это очередная ужасная потеря для нашей компании и еще один удар по гражданской инфраструктуре Украины", - заявили в компании.
По словам "Эпицентра", ни один из работников не пострадал.
В компании добавили, что "обязательно" возобновят работу в Каменском.
В "Эпицентре" также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены семь торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.
Еще два торговых центра прекратили работали вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а ТЦ в Мелитополе оказался под оккупацией.
Напомним:
В ночь на 26 июля российские оккупационные войска осуществили массированную комбинированную атаку на Днепр и область, двое погибших, 5 пострадавших, возникли пожары, много повреждений.