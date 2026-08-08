РФ знищила важливі склади Фори: клієнти скаржаться на порожні полиці

Мережа супермаркетів "Фора" попередила, що після пошкодження її розподільчих центрів унаслідок російської атаки в магазинах деякий час може бути обмежений вибір товарів.

Про це йдеться в повідомленні мережі.

Усіх працівників Фори, які перебували на території розподільчих центрів, евакуювали.

Компанія перебудовує логістичні процеси, змінює маршрути постачання та залучає додаткових партнерів, щоб забезпечити роботу магазинів.

У Фора Cafe тимчасово будуть доступні не всі страви. Мережа також призупинила дію частини акцій на хот-доги, піцу, шаурму, бургери та холодну каву, які мали тривати до 10-16 серпня.

Тим часом у Threads деякі покупці Фори скаржаться на частково порожні полиці та публікують фото магазинів, у яких, зокрема, немає овочів і фруктів.

Скріншот з Threads

У відповідь на одну зі скарг мережа пояснила, що через російську атаку було знищено важливі склади з продукцією. Через це вибір товарів у магазинах тимчасово може бути значно меншим, а окремі позиції можуть бути відсутні. Фора заявила, що перебудовує постачання та щодня доставляє до магазинів необхідну продукцію.

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Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.