Ворожий дрон влучив в судно, яке йшло до порту Великої Одеси

14 квітня дрон влучив у цивільне судно, яке йшло Українським морським коридором до порту Великої Одеси під завантаження кукурудзи.

Про це інформує Адміністрація морських портів України.

Йдеться, що удар спричинив пожежу, але екіпажу вдалося швидко її загасити.

"Попри пошкодження, судно залишилося на ходу і продовжило рух за маршрутом. На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначили в АМПУ.

Цивільне судно під прапором Панами та портова інфраструктура міста Ізмаїл, що на Одещині, зазнали пошкоджень внаслідок російського удару уночі 14 квітня.