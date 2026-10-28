Росіяни атакували АЗС Укрнафти на Дніпропетровщині, поранено клієнта

Росія атакувала автозаправний комплекс Укрнафти на Дніпропетровщині, осколками поранено клієнта АЗС.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

"Росія знову атакувала автозаправний комплекс Укрнафти. Цього разу ворожий БПЛА влучив по території АЗК на Дніпропетровщині", – написав він у Facebook.

"На жаль, внаслідок атаки постраждав клієнт, який дістав осколкові поранення. Зараз він знаходиться в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", – розповів Федоренко.

У компанії повідомили про пошкодження капітальної будівлі та обладнання.

Укрнафта оцінює масштаби пошкоджень, щоб визначити подальшу роботу станції, також на місці працює поліція.

Нагадаємо:

Раніше росіяни атакували на автозаправний комплекс UKRNAFTA у Хмельницькій області, один із працівників отримав легке поранення.

Росіяни двічі атакували один із автозаправних комплексів UKRNAFTA у Дніпропетровській області, обійшлося без жертв.

Укрнафта встановлює на київських заправках захисні бар'єри з піском та заявляє, що забезпечила постачання пального на зиму навіть за очікуваного зростання попиту на 10-15%.