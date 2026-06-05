Росія вдарила по інфраструктурі на Одещині: є жертви, пошкоджено унікальну техніку

Росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на на Одещині: поранено вісім дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку.

Про це у Facebook написав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

"Одещина. Черговий ворожий удар по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону", – говориться у повідомленні.

Поранено вісім дорожніх працівників. Двоє з них — у важкому стані. Пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті.

За його словами, удар по об'єкту здійснили двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною, і цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі.

"Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону", – зазначив Сухомлин.

"Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць", – додав він.

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.

Унаслідок російських ударів на Чернігівщині були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та автозаправка, також ворог биа по обʼєктам енергетики.

4 червня повідомлялося, що російський дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт, знищено десять одиниць дорожньої техніки.