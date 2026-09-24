Росіяни знищили депо та відділення "Нової пошти" на Київщині

Унаслідок ворожих ударів по Київщині у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо Нової пошти в Києві.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Ніхто з працівників не постраждав, вантаж частково знищено. Вцілілі посилки переміщують на іншу локацію.

Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Триває ліквідація наслідків. Нова пошта вже залучила резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", – повідомляє компанія.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.