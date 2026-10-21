Росіяни поцілили у гіпермаркет "Метро" на Рівненщині

На Рівненщині ворог атакував заклад торговельної мережі "Метро": за попередньою інформацією, обійшлося поранених.

Про це повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації.

Екстренні служби вже перебувають на місці удару.

"Разом з усіма службами перебуваю на місці", – повідомив начальника Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Нагадаємо:

Росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі Чернігова та по низці об'єктів критичної інфраструктури на Волині.

Унаслідок російських атак вранці у середу Укренерго запровадило аварійні відключення світла у Бучанському районі Київщини та в кількох районах Києва.