Росіяни атакували відділення "Нової пошти" у Чугуєві

Під час масованої атаки ввечері 4 липня, унаслідок удару дронів було пошкоджено відділення Нової пошти №1 в місті Чугуїв.

Про це повідомляє прессужба "Нової пошти".

У компанії повідомили, що відділення працює лише у режимі видачі з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.

Пошкоджене відділення у Чугуєві "Нова пошта"

"Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2", – зазначили у "Новій пошті".

Пошкоджене відділення у Чугуєві "Нова пошта"

Там також додали, якщо обслуговування в середині буде безпечним — відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби — поруч буде розгорнуто мобільне відділення.

"Нова пошта" обіцяє, що затримок посилок не буде.

Нагадаємо:

У ніч на 5 липня противник атакував 322 БпЛА, з них 292 були знешкоджені, повідомили у Повітряних силах.