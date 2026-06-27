На Чернігівщині росіяни атакували фермерські господарства

Сьогодні зранку російський БпЛА поцілив у підприємство на Чернігівщині, пошкоджені складські й господарчі будівлі.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Увечері в Семенівці унаслідок удару FPV-дроном поранень зазнав 57-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили. Пошкоджена також автівка. Сьогодні зранку був удар БпЛА по підприємству – пошкоджені складські й господарчі будівлі", – написав він у Телеграм.

Також Чаус розповів, що учора з самого ранку ворог атакував "герберою" ферму в селі Городнянської громади. Загорілася покрівля. У самій Городні пізно ввечері були удари по одному з підприємств. На місці удару виникла пожежа. Пошкоджена вантажівка.

Ввечері через удар безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади пошкоджений вантажний автомобіль. В іншому селі пошкоджені амбар із зерном і місцевий магазин - удар був сьогодні зранку.

"Знову було багато FPV-дронів у прикордонні. Усього за добу – 47 обстрілів", – зазначив він.

Нагадаємо:

У ніч на 26 червня російські військові атакували автозаправні станції у Запорізькій та Харківській областях.