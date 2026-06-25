Росіяни поцілили у підприємство на Чернігівщині

Російські БпЛА влучили по території підприємства харчової промисловості на Чернігівщині, горіли склад та адмінкорпус.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері росіяни атакували Новгород-Сіверський. Для ударів використали "гербери". Були влучання по території підприємства харчової промисловості та комерційної нерухомості", – написав він зранку у Телеграм.

За його даними, пошкоджене приміщення адмінкорпусу. На місці іншого удару працювали вогнеборці – там загорілася складська будівля.

Протягом доби ворог завдав 26 ударів по Чернігівщині. 48 вибухів. Найбільше - це FPV-дрони в прикордонні, додав Чаус.

Нагадаємо:

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Російські окупанти 25 червня тричі прицільно атакували локомотиви "Укрзалізниці" у Запоріжжі та на Сумщині, загинув помічник машиніста.