Росіяни атакували енергообʼєкт на Чернігівщині

Росіяни атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ввечері російські безпілотники – "Герані" – атакували енергообʼєкт у прикордонній громаді Чернігівського району. На місці прильоту виникла пожежа, її ліквідували. Енергетики працюють над відновленням", – написав він він у Telegram.

У Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі, а у Корюківському районі уламками дрона пошкоджений житловий будинок і автівка.

"Вночі ворог ударними безпілотниками атакував область, зокрема, дрони летіли і на Чернігів. Влучань на території міста не зафіксовано", – зазначив очільник ОВА.

Минулої доби під атакою були 17 населених пунктів. 35 обстрілів – 104 вибухи, додав він.

Нагадаємо:

В ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 135-ма безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів, 27 БпЛА влучили.

Повідомлялося, що вісім людей постраждали та вирували кілька пожеж у місті Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками.

Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками.