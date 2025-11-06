Поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та затримуються

Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками.

Про це у Telegram інформує АТ "Укрзалізниця".

"Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура", – говориться у повідомленні.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками. Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль

№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,

№ 37/38 Запоріжжя - Київ.

"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва — просимо врахувати це під час планування своїх поїздок", – повідомляє УЗ.

Нагадаємо:

В ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 135-ма безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів, 27 БпЛА влучили.

Повідомлялося, що вісім людей постраждали та вирували кілька пожеж у місті Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками.