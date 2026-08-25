Російський БпЛА поцілив у поїзд на Миколаївщині

На Миколаївщині російський БпЛА влучив у приміський поїзд: жертв немає, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

"Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації", – говориться у повідомленні.

Моніторинговий центр Укрзалізниці, який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про небезпеку, завчасно передав команду про евакуацію, пояснили у компанії.

На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, Програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.