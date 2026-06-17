Росіяни пошкодили сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах

Внаслідок серії ворожих ударів пошкоджено сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах, на якому знаходилися відправлення вартістю понад 42 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Нова пошта".

"Сьогодні вранці росіяни завдавали два удари БпЛА по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Сумах. Ніхто з працівників не постраждав", – говориться у повідомленні.

Внаслідок ударів було пошкоджено покрівлю та частину обладнання. Також зазнали пошкоджень сітчасті контейнери з посилками.

Пожежу, що виникла внаслідок влучань, було ліквідовано силами ДСНС.

За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала знаходилися понад 13 тисяч відправлень із загальною оголошеною вартістю понад 42 млн грн. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів.

"Нова пошта" пообіцяла, що компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки.

"Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки 12 червня було пошкоджено термінал "Нової пошти" у Запоріжжі.

Уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.