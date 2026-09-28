РФ вдруге вдарила по медцентру "Добробут": семеро постраждалих
Унаслідок удару по медичному центру "Добробут" на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники медзакладу.
Про це повідомили у "Добробуті".
У компанії зазначили, що всі працівники та відвідувачі медцентру живі. Постраждалим надали допомогу бригади невідкладної допомоги, кількох людей доправили до приймальних відділень мережі.
Внаслідок удару пошкоджені та горять верхні поверхи будівлі, де розташована Академія "Добробут", а також приміщення поліклініки на нижніх поверхах.
Вибуховою хвилею з першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибило вікна, пошкоджене медичне обладнання. На місці працюють рятувальники та пожежники.
Медичний центр не працюватиме найближчими днями. У "Добробуті" заявили, що оцінюють масштаби пошкоджень та планують відновити його роботу.
Нагадаємо:
У серпні 2025 року російський удар уже пошкоджував медичний центр "Добробут" на Антоновича. Тоді уламками вибило вікна, пошкодило стелі та частину обладнання, а клініка тимчасово припинила прийом пацієнтів