РФ вдруге вдарила по медцентру "Добробут": семеро постраждалих

Унаслідок удару по медичному центру "Добробут" на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники медзакладу.

Про це повідомили у "Добробуті".

У компанії зазначили, що всі працівники та відвідувачі медцентру живі. Постраждалим надали допомогу бригади невідкладної допомоги, кількох людей доправили до приймальних відділень мережі.

Фото: Добробут

Внаслідок удару пошкоджені та горять верхні поверхи будівлі, де розташована Академія "Добробут", а також приміщення поліклініки на нижніх поверхах.

Вибуховою хвилею з першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибило вікна, пошкоджене медичне обладнання. На місці працюють рятувальники та пожежники.

Фото: Добробут

Медичний центр не працюватиме найближчими днями. У "Добробуті" заявили, що оцінюють масштаби пошкоджень та планують відновити його роботу.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року російський удар уже пошкоджував медичний центр "Добробут" на Антоновича. Тоді уламками вибило вікна, пошкодило стелі та частину обладнання, а клініка тимчасово припинила прийом пацієнтів