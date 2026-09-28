Росія втретє за шість днів вдарила по фармзаводу "Дарниця"
Ілюстративне фото
Фармкомпанія "Дарниця"
Російські війська 28 вересня знову завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві, це вже третя атака на підприємство за шість днів.
Про це повідомила директорка ради директорів фармкомпанії Катерина Загорій.
За її словами, внаслідок удару ніхто не постраждав.
У компанії не розкривають інформацію про наслідки атаки та стан заводу з міркувань безпеки.
"Про наслідки удару і стан заводу деталей не публікуємо. Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць", – написала Загорій.
Нагадаємо:
26 вересня російські війська вже атакували завод "Дарниця". Тоді постраждалих також не було, а компанія не розкривала наслідків удару. Ще один удар по підприємству стався 23 вересня.