Росія втретє за шість днів вдарила по фармзаводу "Дарниця"

Російські війська 28 вересня знову завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві, це вже третя атака на підприємство за шість днів.

Про це повідомила директорка ради директорів фармкомпанії Катерина Загорій.

За її словами, внаслідок удару ніхто не постраждав.

У компанії не розкривають інформацію про наслідки атаки та стан заводу з міркувань безпеки.

"Про наслідки удару і стан заводу деталей не публікуємо. Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць", – написала Загорій.

Нагадаємо:

26 вересня російські війська вже атакували завод "Дарниця". Тоді постраждалих також не було, а компанія не розкривала наслідків удару. Ще один удар по підприємству стався 23 вересня.