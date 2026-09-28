У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтобазу, яка закуповується у найбільших російських НПЗ

Українська правда

Вночі 28 вересня в Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу "Едельвейс-95", внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.

Джерело: українські моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+, російське медіа ASTRA.

Дослівно ASTRA: "У ніч на 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської повідомили про прольоти дронів та численні вибухи, за їхніми словами "в районі залізниці".

Відповідно до аналізу ASTRA кадрів від очевидців, стало зрозуміло, що горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95", яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктів".

Деталі: На фото і відео з моніторингових Telegram-каналів видно, що на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Основною діяльністю підприємства, як стверджує ASTRA, є оптові поставки дизельного палива та бензину. Обсяг нафтобази – 4500 кубічних метрів. Також вона має власну залізницю для відвантаження та прийому палива.

На сайті компанії зазначається, що "Едельвейс-95" закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ.