РФ знищила ще один склад Аврори на Київщині

Внаслідок російської атаки 31 серпня знищено ще один розподільчий центр мережі мультимаркетів "Аврора" в Київській області.

Про це повідомив у Facebook співзасновник мережі Тарас Панасенко.

За його словами, працівники розподільчого центру не постраждали, під час атаки всі вони перебували в укритті.

"Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше", – зазначив Панасенко.

Компанія наразі не повідомляла про масштаби матеріальних збитків та можливий вплив знищення центру на роботу мережі.

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Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки вранці 27 серпня зруйнований розподільчий центр мережі мультимаркетів "Аврора" у Київській області. Працівники не постраждали.

22 серпня Росія атакувала розподільчий центр Аврори на Полтавщині. Після першого влучання російські війська повторно вдарили по об'єкту, коли там працювали екстрені служби. Склади були зруйновані, техніка ДСНС зазнала пошкоджень.