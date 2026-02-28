Росія атакувала залізницю на Дніпропетровщині: які наслідки

Уночі Росія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині та влучила у електровоз.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста", – розповів Кулеба.

За словами Кулеби, машиністу надали всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні", – написав він у Телеграм.

Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз, зазначив він.

Нагадаємо:

У ніч на 28 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 96 дронів.

На світанку 28 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро, в місті лунали вибухи, виникла пожежа.