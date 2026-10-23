Росія масовано вдарила по одній з ТЕС: вона припинила генерацію електроенергії
Фото ілюстративне
Окупанти масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, суттєво пошкодивши обладнання ТЕС.
Джерело: ДТЕК в Telegram
Дослівно компанія: "Станція припинила генерацію електроенергії".
Деталі: Про яку саме ТЕС йдеться, у ДТЕК не уточнили.
Водночас там нагадали, що Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС ДТЕК понад 230 разів.
Передісторія:
- 30 вересня росіяни атакували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині і пошкодили генеруюче обладнання.
- Росіяни атакують не лише теплоелектростанції, а й шахти та інші обʼєкти енергетичних компаній.