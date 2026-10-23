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Росія масовано вдарила по одній з ТЕС: вона припинила генерацію електроенергії

Андрій Муравський — 23 жовтня, 09:00
Росія масовано вдарила по одній з ТЕС: вона припинила генерацію електроенергії
Фото ілюстративне

Українська правда

Окупанти масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, суттєво пошкодивши обладнання ТЕС.

Джерело: ДТЕК в Telegram

Дослівно компанія: "Станція припинила генерацію електроенергії".

Деталі: Про яку саме ТЕС йдеться, у ДТЕК не уточнили.

Водночас там нагадали, що Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували ТЕС ДТЕК понад 230 разів.

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