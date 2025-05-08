Росія будує нові потужності з виробництва вибухових речовин – Reuters

Росія будує у Сибіру новий великий завод з виробництва вибухових речовин.

Про це пише агентство Reuters на основі аналізу документів і супутникових знімків.

"Збільшення поставок вибухових речовин для боєприпасів має вирішальне значення для військових дій Росії в Україні. Аналіз документів і супутникових знімків, проведений агентством Reuters, показав, що нова виробнича лінія може значно збільшити вогневу міць Росії", – говориться у статті.

За даними агентства, відбувається масштабне розширення заводу у Сибіру. Воно має допомогти збільшити виробництво потужної вибухівки, "яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах у війні в Україні". Адже нині Москва змушена імпортувати величезну кількість снарядів з Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів зменшуються.

Відповідно до документів, на які посилається Reuters, нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державній оборонній компанії "Завод ім. Я. М. Свердлова". Це великий виробник вибухових речовин.

Як зазначає Reuters, російські плани можна відстежити "в десятках документів, розміщених Головним управлінням спеціального будівництва міністерства на сайті державних закупівель у період з лютого 2023 року по вересень 2024 року".

Крім того, інформацію можна знайти в документах про закупівлю, в рамках якої приймалися заявки на участь у створенні необхідної інфраструктури.

Згідно з розрахунками Reuters, потужностей виробництва вистачило б, наприклад, для забезпечення вибуховою речовиною 1,28 млн російських артилерійських снарядів 152 мм.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про те, що Росія суттєво збільшила виробництво далекобійних дронів. І постійно випробовує нові тактики й технології, щоб досягати своїх цілей.

Проте, Україна виробляє дрони-перехоплювачі, які вже сотнями збивають російські розвідувальні ударні БПЛА чи не на всіх ключових напрямках. Зенітний FPV-дрон відрізняється від звичайного більшою швидкістю та потужнішим акумулятором для перельотів на довгі дистанції.

За даними джерел ЕП, одразу кілька команд розробників працюють над адаптацією цього рішення проти "шахедів". Для цього українські FPV-дрони мають стати ще швидшими і бути оснащеними нічними камерами.

Більше можна прочитати у статті "Тепер не тільки "шахеди". Як Росія наростила виробництво ударних БПЛА і чим відповідають українські інженери".

Раніше також повідомлялося, що Росії гостро не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.

Випуск зброї та бойової техніки різко збільшився через війну, яку веде Росія. На ринку праці відповідних кадрів мало, іноді пошуки тривають місяцями. В результаті, в промисловості зростає попит на вахтовиків, а деякі оборонні заводи активно залучають молодь.