Россия строит новые мощности по производству взрывчатых веществ - Reuters

Россия строит в Сибири новый крупный завод по производству взрывчатых веществ.

Об этом пишет агентство Reuters на основе анализа документов и спутниковых снимков.

"Увеличение поставок взрывчатых веществ для боеприпасов имеет решающее значение для военных действий России в Украине. Анализ документов и спутниковых снимков, проведенный агентством Reuters, показал, что новая производственная линия может значительно увеличить огневую мощь России", - говорится в статье.

По данным агентства, происходит масштабное расширение завода в Сибири. Оно должно помочь увеличить производство мощной взрывчатки, "которая используется в артиллерийских снарядах и других боеприпасах в войне в Украине". Ведь сейчас Москва вынуждена импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а ее собственные запасы боеприпасов уменьшаются.

Согласно документам, на которые ссылается Reuters, новая производственная линия строится на заводе, принадлежащем государственной оборонной компании "Завод им. Это крупный производитель взрывчатых веществ.

Как отмечает Reuters, российские планы можно отследить "в десятках документов, размещенных Главным управлением специального строительства министерства на сайте государственных закупок в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года".

Кроме того, информацию можно найти в документах о закупке, в рамках которой принимались заявки на участие в создании необходимой инфраструктуры.

Согласно расчетам Reuters, мощностей производства хватило бы, например, для обеспечения взрывчатым веществом 1,28 млн российских артиллерийских снарядов 152 мм.

Напомним:

Ранее ЭП писала о том, что Россия существенно увеличила производство дальнобойных дронов. И постоянно испытывает новые тактики и технологии, чтобы достигать своих целей.

Однако, Украина производит дроны-перехватчики, которые уже сотнями сбивают российские разведывательные ударные БПЛА чуть ли не на всех ключевых направлениях. Зенитный FPV-дрон отличается от обычного большей скоростью и мощным аккумулятором для перелетов на длинные дистанции.

По данным источников ЭП, сразу несколько команд разработчиков работают над адаптацией этого решения против "шахедов". Для этого украинские FPV-дроны должны стать еще быстрее и быть оснащенными ночными камерами.

Больше можно прочитать в статье "Теперь не только "шахеды". Как Россия нарастила производство ударных БПЛА и чем отвечают украинские инженеры".

Ранее также сообщалось, что России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.

Выпуск оружия и боевой техники резко увеличился из-за войны, которую ведет Россия. На рынке труда подходящих кадров мало, иногда поиски длятся месяцами. В результате, в промышленности растет спрос на вахтовиков, а некоторые оборонные заводы активно привлекают молодежь.