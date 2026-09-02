За Крим платитимуть майном: у Норвегії арештували судно РФ на вимогу Нафтогазу

У Норвегії за заявою групи "Нафтогаз" арештували російське судно "Професор Молчанов" у межах примусового стягнення з РФ $4,22 млрд компенсації за захоплені в Криму активи.

Про це повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

Рішення 31 серпня ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья. Арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько $4,22 млрд, а також процентів і витрат.

Згідно з рішенням суду, "Професор Молчанов" не може залишати місце свого перебування — порт Баренцбург на архіпелазі Свальбард.

Судно належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних круїзів.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року суд у Фінляндії наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні з метою компенсацій "Нафтогазу" – що стало першим подібним рішенням у Європі.

Французький суд дав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування Росією 5 млрд доларів збитків, завданих "Нафтогазу" внаслідок окупації Криму.