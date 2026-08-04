Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни знищили склад морозива "Ласунка"

Семен Рубан — 4 серпня, 12:00
Росіяни знищили склад морозива Ласунка
Ілюстративне фото
Getty Images

Росія знищила складський комплекс, на якому зберігалася продукція компанії Lasunka, що виробляє морозиво.

Про це компанія повідомила у Threads.

Удар та пожежа повністю знищили продукцію, яку Lasunka готувала для відправлення в магазини по всій Україні.

Через це найближчим часом морозива компанії може не бути на полицях магазинів. Виробник перепросив перед покупцями та партнерами.

"Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та Вашу довіру до нас!" – наголосили в Lasunka.

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей" на Київщині, внаслідок атаки загинуло четверо працівників. Завод відновив роботу 30 липня.

продукти бізнес війна Наслідки обстрілів в Україні

бізнес

Росіяни знищили склад морозива "Ласунка"
Захист директора CEO Club готує апеляцію щодо арешту
Акції Apple впали на 10%, компанія може втратити $500 млрд капіталізації: причини

Останні новини