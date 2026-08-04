Росіяни знищили склад морозива "Ласунка"

Росія знищила складський комплекс, на якому зберігалася продукція компанії Lasunka, що виробляє морозиво.

Про це компанія повідомила у Threads.

Удар та пожежа повністю знищили продукцію, яку Lasunka готувала для відправлення в магазини по всій Україні.

Через це найближчим часом морозива компанії може не бути на полицях магазинів. Виробник перепросив перед покупцями та партнерами.

"Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та Вашу довіру до нас!" – наголосили в Lasunka.

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей" на Київщині, внаслідок атаки загинуло четверо працівників. Завод відновив роботу 30 липня.