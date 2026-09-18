Через маловоддя в Україні тимчасово обмежили водокористування

У зв'язку з маловоддям на окремих річках України Держагентство водних ресурсів встановлює тимчасові обмеження для водокористувачів.

Про це інформує Державне агентство водних ресурсів України

З 18 вересня 2026 року Держагентство встановлює тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів.

Рішення ухвалене на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних річок України та настання маловоддя.

Обмеження передбачають зменшення лімітів забору води для суб'єктів господарювання згідно з окремим переліком. А також – можливість обмеження прав вторинних водокористувачів первинними за погодженням з Держводагентством.

"Термін дії обмежень встановлено до 30 вересня 2026 року, після чого права водокористувачів будуть відновлені у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації", – говориться у повідомленні.

Ці заходи спрямовані на раціональне використання водних ресурсів у критичний період та забезпечення водної безпеки України. Обмеження не поширюються на забір води для питних потреб, зазначили у відомстві.

Перелік водокористувачів, яким встановлюються обмеження на період з 18.09.2026 по 30.09.2026 року, за посиланням.

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