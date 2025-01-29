РФ зарабатывает миллиарды евро, экспортируя древесину в ЕС в обход санкций - расследование

Российские компании, после введения санкций, поставили в ЕС древесину на сумму более 1,5 млрд евро, используя третьи страны для обхода ограничений.

Об этом говорится в расследовании британской некоммерческой организации Earthsight.

Отмечается, что в течение девяти месяцев расследователи Earthsight, выдавая себя за покупателей, записывали показания трейдеров, которые открыто признавали незаконность своей деятельности, прямо называя налаженные методы обхода санкций "золотой жилой".

Согласно материалам расследования, семь из десяти крупнейших российских экспортеров березовой фанеры продолжают поставлять продукцию в ЕС, несмотря на санкции, введенные в июле 2022 года. Организация оценивает, что более 500 тыс. кубометров древесины на сумму более 1,5 млрд евро было вывезено из России в ЕС через третьи страны, в частности Китай, Казахстан и Турцию.

Анализ торговой статистики и таможенных записей свидетельствует, что бизнес этих компаний процветает. Так, объемы импорта недавно достигли рекордного уровня в более 700 кубометров древесины, которые ежедневно прибывают в порты ЕС. Более того, все 27 стран-членов ЕС, вероятно, принимают нелегальную фанеру. Больше всего поставок приходится на Польшу, за ней следуют Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Расследователи также установили, что две из семи российских компаний связаны с олигархами, которые встречались с Владимиром Путиным в день вторжения в Украину. Один из них, Алексей Мордашов, внесен в санкционный список ЕС. Другой, Владимир Евтушенков, является главным акционером крупнейшей лесозаготовительной компании России.

Кроме того, к нелегальной торговле древесиной в ЕС также причастны и государственные предприятия Беларуси.

Расследование также показало, что ряд европейских компаний мог быть вовлечен в покупку нелегальной российской фанеры через трейдеров.

Среди покупателей российской древесины есть болгарская компания Walltopia, которая была поставщиком скалодромов для Олимпийских игр в 2024 году, эстонская Technomar & Adrem, которая сотрудничает с сетями Hilton и Marriott, польская Werxal, поставляющая мебель для Black Red White, а также болгарский производитель игрушек Komfort. В список входят испанская Forest Trafic и итальянская Castellana Legnami.

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Напомним:

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, среди которых есть политзаключенные.